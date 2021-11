Sequestrato compro oro abusivo

Un compro oro abusivo è stato sequestrato dalla Guardia di finanza di Lucca durante un controllo antiriciclaggio. I finanzieri hanno constatato che, malgrado la ditta non fosse più iscritta nello specifico registro professionale, continuava ad acquistare preziosi usati e a porli in rivendita.

La Guardia di Finanza di Lucca ha sequestrato un compro oro abusivo. Il servizio trae origine da un controllo mirato antiriciclaggio eseguito dalle fiamme gialle del Gruppo di Lucca nei confronti di una ditta individuale, selezionata sulla base di specifici elementi di rischio raccolti attraverso le molteplici banche dati.

Dall’analisi della documentazione, i finanzieri hanno constatato che, malgrado la ditta non fosse più iscritta nello specifico registro professionale istituito presso l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività e dei mediatori creditizi, continuava ad acquistare preziosi usati e a porli in rivendita.

Il titolare della società era stato cancellato dall’O.A.M. per non aver pagato i contributi previsti. Il titolare è stato denunciato alla Procura della Repubblica e il negozio sequestrato.

Sono stati sottoposti a misura cautelare documenti ora al vaglio delle fiamme gialle lucchesi per ricostruire la provenienza degli ori trovati in sede di controllo e constatare eventuali, ulteriori violazioni alla normativa antiriciclaggio.

L’autorità giudiziaria, nel ritenere sussistenti i presupposti dei sequestri penali attivati, ha convalidato gli stessi, per poi lasciare, in un secondo momento, la disponibilità del locale al titolare della ditta individuale per continuare la sola attività di gioielleria.