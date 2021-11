Sequestrati centinaia di prodotti contraffatti e denunciate due persone

Viareggio – I militari del Comando Provinciale di Lucca, hanno sequestrato svariati prodotti contraffatti di abbigliamento, calzature ed orologi, nonché denunciato all’Autorità Giudiziaria competente due soggetti

Dopo mesi di indagine, i militari delle Fiamme Gialle del gruppo di Viareggio, hanno scoperto un esercizio commerciale di Viareggio, con un punto vendita anche a Lucca, dove erano in vendita numerosi capi d’abbigliamento e scarpe delle più importanti griffe di alta moda: Supreme, Luis Vuitton,e Golden Goose che ha un attento esame sono risultati come prodotti contraffatti. Per il rappresentante legale dell’attività è dunque scattata la denuncia a piede libero.

Nelle stesse ore, a Forte dei Marmi i finanzieri hanno un soggetto extracomunitario, ritenuto una figura di spicco nella commercializzazione di orologi falsi su tutta la riviera della Versilia. L’uomo infatti, è stato trovato in possesso di numerosi orologi contraffatti recanti i famosi marchi Rolex, Panerai, Audemars Piguet e Patek Philippe occultati all’interno della propria autovettura.

I prodotti, di pregevole fattura ed in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti, erano in vendita a cifre che raggiungevano anche le cinquecento euro. Anche per l’extracomunitario è scattata la denuncia per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi, che prevede la reclusione da 1 a 4 anni e da 2 a 8.

Come noto, anche chi acquista rischia di essere sanzionato amministrativamente ai sensi dell’art. 1, comma 7 del D.L. n. 35/90, come modificato dall’ art. 17, comma 2, della legge n. 99/2009, con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 7.000,00

fonte noitv