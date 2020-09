Sequestrata a Viareggio una partita di orologi falsi

Gli agenti hanno fermato in via Paolo Savi in Darsena un 50enne senegalese, residente a Pisa. L’uomo, alla vista degli agenti, ha tentato una breve fuga ma è stato bloccato dai poliziotti dopo un rapido inseguimento. Con sé aveva 43 orologi di vari marchi prestigiosi nazionali ed esteri contraffatti, che sono stati sottoposti a sequestro. L’uomo è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e commercio di prodotti falsi e ricettazione.