Senzatetto pestato in Piazza San Michele

LUCCA – Ieri sera intorno alle 22.30 un uomo, senza fissa dimora, è stato colpito al volto con un pugno violento da un uomo che si trovava di fronte a un locale . L’episodio e’ avvenuto in pieno centro storico, in Piazza San Michele.

Quindi, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo non sarebbe stato colpito da piu’ persone come emerso in un primo momento. L’uomo e’ stato trasferito in ambulanza in codice rosso all’ospedale di Lucca dove si trova tuttora ricoverato. Su quanto avvenuto ieri sera indagano i carabinieri.