SENZABARRIERE.APP DECOLLA A PISA: SONO 300 LE ATTIVITÀ MAPPATE DAL CENTRO DELLA CITTÀ AL LITORALE

Lucca, 7 luglio 2023 – Cresce sempre di più Senzabarriere.app, il progetto promosso dall’associazione Luccasenzabarriere Odv. Dopo la provincia di Lucca e di Arezzo, l’attività di mappatura ha coinvolto anche quella di Pisa, espandendosi dal centro città al Litorale: sono state ben 300 le attività commerciali, negozi, locali, bar, ristoranti e stabilimenti balneari ad essere mappati dai volontari dell’associazione e da 30 studenti e studentesse dell’IIS Galileo-Pacinotti.

Il progetto, sostenuto da Confcommercio Pisa e dal Comune di Pisa, mira ad ottenere un territorio sempre più accessibile e inclusivo, abbattendo quindi ogni forma di barriera architettonica: sono infatti stati mappati i luoghi della città di Pisa, partendo dalle attività situate nelle principali piazze e strade del centro e proseguendo negli stabilimenti del Litorale, fotografando nel modo più preciso e dettagliato possibile l’inclusività dei luoghi pubblici di Pisa.

In sei settimane di progetto gli studenti coinvolti hanno mappato attività per oltre cento ore di lavoro, sia i negozi e i locali del centro che gli stabilimenti balneari di Tirrenia e Calambrone, sempre accolti dalla sensibilità e disponibilità dei commercianti. Ogni luogo è stato “mappato”, ovvero valutato nella sua accessibilità, considerando la presenza o meno di barriere architettoniche – ma anche di possibilità utili a intolleranti, allergici e neogenitori – e caricato sulla Senzabarriere.app che diventa una vera e propria “guida delle possibilità”, sempre aggiornata e gratuita, per iOS e Android.

Il lavoro di mappatura non termina qua: questa settimana, infatti, l’associazione è tornata in provincia di Lucca a “mappare” gli stabilimenti balneari della Darsena di Viareggio. Un impegno che parte proprio dalle nuove generazioni e che cresce sempre di più: Senzabarriere.app ha infatti superato la quota di 1800 attività di vario genere mappate all’interno dell’applicazione.