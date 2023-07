Sentieri in sicurezza, proseguono i lavori in collina

Proseguono le opere di ripristino eseguite dal Comune di Pietrasanta sulla sentieristica collinare, strategiche sia in chiave turistica, per la valorizzazione della rete escursionistica locale che offre molti affacci panoramici di grande effetto, sia per preservare in sicurezza il territorio.

Dopo la riapertura del sentiero che, dal vecchio tiro al piattello, arriva in località Foce delle Picche, si sono conclusi interventi su altri tracciati come la vicinale di Roncò, che dal circolo di Capriglia conduce a Vitoio e in zona Castello, lato Solaio, dove il percorso era stato danneggiato in modo importante dai cinghiali.

Queste manutenzioni rientrano nel piano generale predisposto per l’anno in corso dall’amministrazione comunale, con un impegno di spesa di circa 17 mila euro e sono rivolte alla cura di tutti i sentieri del territorio: si concluderanno a settembre, con la ripulitura dell’anello Pietrasanta – Capriglia – Capezzano così da poter affrontare la stagione invernale in maggiore sicurezza.