Sentieri d’Arte – Torna Cibart con un nuovo progetto a cielo aperto

SENTIERI D’ARTE

Dinanzi all’impossibilità di organizzare grandi eventi artistici, Festival d’arte e manifestazioni dove la concentrazione di pubblico sarebbe sicuramente eccessiva, l’Associazione Culturale CIBART, attraverso il Presidente Matteo Marchetti, artista in procinto di esportare le sue opere all’Esposizione Internazionale “NordArt” in Germania, vara un nuovo progetto artistico, sperimentale e molto avvincente, di grande slancio avvenieristico ma nel totale rispetto dell’uomo e del suo habitat. Per illustrare questo nuovo lavoro – fa sapere Marchetti – prendo, non a caso, spunto dal significato etimologico della parola CRISI, un termine che, al giorno d’oggi, s’intreccia costantemente con il nostro vissuto quotidiano, avulso dalla normalità e travolto dalla pandemia.

Crisi, parola che deriva dal greco “krino”e che significa “saper scegliere “,” capacità di giudizio”.

Molti, quindi, gli aspetti positivi da cui trarre insegnamento per cominciare a pianificare il prossimo futuro. In ogni angolo della terra, la pandemia evidenzia anche la necessità di rispettare maggiormente la natura che ci circonda, in sintesi, dobbiamo costruire solide fondamenta per un nuovo, radicale rapporto tra uomo e ambiente.

Grazie alla piu’ nobile delle capacità, quella di comunicare, l’uomo può e deve svolgere un ruolo cardine nella ricerca di un approccio ecosostenibile all’ambiente che lo circonda, per averne innanzitutto cura.

Il progetto, promosso da CIBART, consiste nel trasformare lo storico reticolo delle Mulattiere della Montagna Seravezzina del Circuito SAV, in una Galleria a cielo aperto sul paesaggio apuano, cornice di una bellezza disarmante. Inizieremo un lavoro di tipo sperimentale, con il tratto di Mulattiera che si trova sulla collina che domina il Capoluogo Mediceo di Seravezza città.

Le varie installazioni saranno sapientemente dislocate lungo il percorso, la regola del distanziamento verrà seguita in maniera del tutto spontanea e naturale, durante la visita.

Questa nuova filosofia di interpretare l’arte e la comunicazione, secondo i tempi di madre natura, vorremo sintetizzarla in un evento estivo, dove il visitatore sarà esortato ad immergersi nel panorama incontaminato dell’Alta VERSILIA, lungo un percorso artistico alla scoperta dell’equilibrio interiore, del rispetto per la bellezza di questi luoghi, della pazienza, dell’attesa, passo dopo passo le opere scoperte sui sentieri diverranno mete di pura catarsi, tra paesaggi meditabondi, in perfetta comunione spirituale con un luogo famoso soprattutto per la sua unicità.

Arte, natura, creatività e sostenibilità, saranno alla base del connubio tra presente e passato, tra uomo e natura, per imparare a destreggiarsi dinanzi a questi epocali cambiamenti che stiamo vivendo sulla nostra pelle. …

Stay tuned