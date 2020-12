Senso unico a Pontetetto, commercianti sul piede di guerra: “Così chiudiamo”

LUCCA – Già esasperati da una situazione drammatica a causa della pandemia, i commercianti di viale San Concordio, hanno deciso di opporsi fino in fondo. Non ci stanno ad accettare l’attivazione annunciata dal comune del senso unico a Pontetetto

fontenoitv

Il cambiamento avverrà da martedi e riguarda il tratto compreso tra l’incrocio con via Pattana e quello con via Vicopelago, in direzione sud verso Pisa e con limite di velocità a 30 km orari Un provvedimento necessario, secondo il comune, dopo l’esposto per inquinamento acustico presentato dai comitati della frazione, in attesa del piano di mitigazione dell’impatto in accordo con Arpat. La notizia, è stata un fulmine a ciel sereno, per i titolari delle tante attività della zona che vedono nero per il futuro. La maggior parte di loro teme di non poter sopravvivere a lungo se il provvedimento dovesse essere definitivo.

Anche i residenti si uniscono alle polemiche, preoccupati per il traffico che dovranno affrontare per raggiungere il centro storico e la circonvallazione.

Con loro, a farsi portavoce di queste richieste, il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Marco Martinelli.