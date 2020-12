Senso unico a Pontetetto, Barsanti: “Marchini si dimetta, o Tambellini chieda scusa”

Lucca, 29 dicembre – “Ciò che è successo in merito al senso unico di Pontetetto è imbarazzante”. Ad affermarlo è il consigliere di opposizione Fabio Barsanti, che attacca la Giunta e parla di ennesima dimostrazione di una gestione fallimentare del traffico.

“L’amministrazione comunale si muove senza una minima programmazione degli interventi: l’unico movente – attacca Barsanti – è il timore della Procura. Il caso del traffico sul viale San Concordio è solo l’ultimo esempio: un problema evidente affrontato con improvvisazione, che porta a provvedimenti ridicoli come il senso unico. Il provvedimento è stato preso addirittura d’urgenza il 23 dicembre, per poi essere revocato e lasciato soltanto nelle ore serali per di più in un periodo di coprifuoco. Si tratta dunque di un atto totalmente inutile: il trionfo dell’assurdo”.

“Le cose – afferma il consigliere di opposizione – sono due: o l’assessore Marchini ha voluto imporre d’urgenza il senso unico, oppure l’Amministrazione ha fatto una delle peggiori figure degli otto anni e mezzo di mandato. Nel primo caso – dopo aver fatto la stessa cosa con il senso unico di via di Tiglio e dopo aver sbagliato clamorosamente anche in merito agli autovelox (ancora senza autorizzazione) – Marchini dovrebbe dimettersi. Ma io credo, invece, che l’assessore sia diventato l’agnello sacrificale per salvare una giunta incapace, e che per vigliaccheria politica si nasconde dietro ad alibi che ormai non reggono più”.