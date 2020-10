Senatore Ferrara M5S – Solidarietà ai giornalisti e poligrafici della testata “Il Tirreno”

“Desidero esprimere la mia solidarietà ai giornalisti e ai poligrafici della testata giornalistica “Il Tirreno” che da diversi giorni sono in sciopero per chiedere garanzie sulla trattativa tra il gruppo GEDI di proprietà degli Agnelli e possibili compratori del giornale”, dichiara il Senatore Ferrara, che prosegue “Il Tirreno è parte integrante della storia della nostra terra, un patrimonio immateriale da valorizzare e rilanciare. Per questo è necessario fare quanto possibile per tutelare i posti di lavoro e la pluralità dell’informazione”.

Ferrara annuncia inoltre:“seguirò con molta attenzione l’evolversi della situazione e qualora si dovessero evidenziare profili che mettano a rischio la continuità dell’attività o i lavoratori, non esiterò a intraprendere tutti i percorsi istituzionali per garantire trasparenza in merito alle operazioni in corso sulla proprietà del giornale. Nei prossimi giorni è mia intenzione incontrare i giornalisti e i poligrafici per ascoltare direttamente le loro istanze e le loro preoccupazioni”, ha concluso il senatore pentastellato.

Segreteria del Sen. Gianluca Ferrara

Capogruppo M5S Terza Commissione Affari Esteri e Emigrazione