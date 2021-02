Senatore Ferrara M5S – Noi al lavoro su temi, da Renzi solo NO per poltrone e potere, meglio voto, italiani sapranno giudicare

Per il bene del Paese abbiamo lavorato h24 per trovare una soluzione, una via di uscita da questa folle e irresponsabile crisi di governo aperta da Renzi. Abbiamo cercato un compromesso sui temi ma ci siamo scontrati contro un muro di no che lui ha eretto al solo scopo di rompere. A noi interessano i temi e non le poltrone. Per Renzi ormai è chiaro, non è così: lui è disposto a far saltare tutto pur di ottenere più poltrone. Il Paese ha bisogno di risposte celeri e non di ricatti e giochi di potere. Meglio tornare al voto che essere presi tutti in giro! Gli italiani sapranno scegliere tra chi ha pensato a loro e chi ha agito solo nel proprio interesse personale

Gianluca Ferrara