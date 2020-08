Senatore Ferrara M5S – Ancora troppi misteri nel decimo anniversario della scomparsa di Daniele Franceschi, morto in Francia nel carcere di Grasse

“Nel giorno del decimo anniversario della scomparsa di Daniele Franceschi, morto in Francia Il 25 agosto 2010 mentre era detenuto da mesi nel carcere di Grasse in attesa di un processo, desidero stringermi umanamente attorno alla sua famiglia”, ha dichiarato il Senatore del M5S Gianluca Ferrara.

Secondo Ferrara: “In questa triste vicenda rimangono molti misteri irrisolti tra cui quello che riguarda il corpo del ragazzo, riconsegnato alle autorità italiane senza gli organi”.

“Va sottolineato che un processo tenutosi in Francia ha condannato un medico J.P Estrade per omissione di soccorso, ma non è stata mai fatta chiarezza sugli organi mancanti”, ha aggiunto il senatore pentastellato.

“Per questo ho presentato un’interrogazione al ministro degli Esteri per chiedere di fare ulteriori sforzi per avere risposte certe dalle autorità francesi, che tuttavia a distanza di anni, sembrano reticenti a riaprire il caso” ha concluso Ferrara.

Gianluca Ferrara

Capogruppo M5S Terza Commissione Affari Esteri e Emigrazione