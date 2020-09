Sen. Mallegni su minacce sindaco Forte dei Marmi, so bene cosa si prova

“So bene cosa si prova quando s ricevono queste minacce. Lo smarrimento, la paura. Nel 2001 mi recapitarono quattro proiettili con la promessa che me li avrebbero consegnati di persona. Sono ancora qui. In giro, purtroppo, c’è ancora gente che preferisce la guerriglia alla democrazia e al dialogo. Certi episodi non dovrebbero più appartenere alla nostra comunità. Li abbiamo già visti, vissuti, ricordati. All’amico e collega Bruno Murzi va la mia solidarietà. Vai avanti, e continua a lavorare nell’interesse della tua città e dei tuoi cittadini. Questa gentaglia non dovrebbe avere diritto di cittadinanza in un paese come il nostro”: così il Senatore, Massimo Mallegni sulle minacce ricevute dal sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi.

