Sen. Mallegni (FI): “Sui social manovra per infangarmi!”

CORONAVIRUS: MALLEGNI (FI), ‘SUI SOCIAL MANOVRA PER INFANGARMI’ = Roma, 11 mar. (Adnkronos) – ”Fino alla settimana scorsa, anch’io, come tanti, politici, responsabili istituzionali, sulla base delle valutazioni minimaliste espresse dai rappresentanti del governo e dagli esperti della sanità, ho invitato i cittadini, anche con video postati sui social, a non rinunciare alla vita normale, pur adottando tutte le precauzioni del caso. Ho tentato di dare un segnale positivo e di speranza”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Massimo MALLEGNI. L’8 marzo anche con il decreto del presidente del Consiglio ho naturalmente preso atto che la situazione era completamente mutata, mi sono subito adeguato alle prescrizioni stabilite dall’autorità di governo e ho immediatamente eliminato i miei appelli-video – ricorda MALLEGNI – . Oggi, non so come, qualcuno in malafede ha riesumato i vecchi video li ha ripostati lasciando intendere che gli appelli da me rivolti fossero stati lanciati nelle ultime ore. Ovviamente con l’aggiunta di offese inenarrabili e minacce dirette alla mia persona e alla mia famiglia. Si tratta ovviamente di un attacco indecente e inaccettabile, una manovra tesa a screditarmi e infangarmi che si commenta da sè”.