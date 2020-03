Sempre più negozi a Capannori effettuano consegne a domicilio supportando l’attività del Centro operativo comunale di protezione civile. Per una più semplice lettura abbiamo suddiviso l’elenco in tre zone: nord, centro e sud.

Ricordiamo che per contrastare il Coronavirus è fondamentale rimanere in casa ed effettuare spostamenti solo se necessario (per motivi di lavoro, di salute o situazioni di necessità).

Le attività che volessero aderire al progetto devono comunicarlo all’email protezione.civile@comune.capannori.lu.it