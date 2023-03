In occasione della manifestazione Selvaggia – Festa delle erbe spontanee, dei fiori e delle gemme che si svolgerà sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 sarà possibile partecipare alle visite guidate organizzate dalla Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana con guide professioniste.

Domenica 26 marzo:

15:00 – 18:00 → Trekking urbano Castelnuovo e Fortezza di Mont’Alfonso (2h e mezza/3h – 4,5km circa).

Visita del Duomo dei SS. Pietro e Paolo, visita esterna della Rocca Ariostesca e spostamento a piedi fino alla Fortezza dove sarà possibile ammirare dal binocolo panoramico il bel panorama che offrono le Alpi Apuane e l’Appennino con i rispettivi borghi e rientro verso il centro di Castelnuovo di Garfagnana.

Trekking semplice alla portata di tutti. Tratto di sentiero boschivo, sterrato e in salita (NO passeggino per bambini). Indossare scarpe da trekking e portare con sé dell’acqua da bere.

Prenotazioni entro le ore 18,30 di sabato 25 marzo presso l’ufficio Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana, tel. 0583/641007.