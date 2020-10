SELEZIONI NUOVI ASPIRANTI SPELEO

sufficienti, lo stesso sarà invitato a partecipare nei giorni 28/29 Novembre 2020 ad una uscita in grotta insieme agli Istruttori Regionali di Tecnica Speleologica ed ai Capostazione e Vice, o loro delegati, della III Zona Speleologica Toscana del CNSAS che ne giudicheranno la preparazione. La verifica ha lo scopo di valutare se l’Aspirante Volontario padroneggia ed ha buona conoscenza della tecnica di arrampicata/risalta e di movimento in grotta, ottima capacità di attrezzamento e di progressione su corda e in meandro.