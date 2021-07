Sei un’altra persona se da piccolo ti sei scaldato davanti al fuoco invece che davanti al calorifero

“Sei un’altra persona se da piccolo ti sei scaldato davanti al fuoco invece che davanti al calorifero; se ti sei arrampicato sugli alberi invece di andare il bici sul marciapiedi; e se sei uscito a giocare nei prati, invece di stare incollato al televisore.”( Nina George )

Nulla è meglio per un bambino che giocare, saltare, correre in mezzo alla natura …da piccoli, non solo in campagna, ma anche nei paesi, eravamo liberi di giocare da soli e all’aria aperta, non c’era traffico o pericoli nemmeno sulle strade, e ci divertivamo con niente…