Sono sei gli operai forestali assunti a tempo indeterminato dalla Unione Comuni Garfagnana dopo aver concluso il percorso di potenziamento dell’organico coinvolto nella gestione e tutela del territorio.

Sei unità, individuate tramite selezione pubblica per fronteggiare il sempre crescente carico di lavoro sul territorio di propria competenza. Una manovra importante che consentirà di rafforzare i servizi Antincendio Boschivo (AIB), forestazione e bonifica con maggiore presidio sul territorio e prontezza operativa. Il vice Presidente Michele Giannini, Assessore con delega al personale, esprime la soddisfazione dell’Ente per questo importante risultato. Gli operai sono già entrati in servizio rafforzando le maestranze forestali in forza presso l’Unione che svolgono svariate attività in campo forestale e intervengono attivamente nella protezione ambientale e civile partecipando alla realizzazione esecutiva di progetti per la difesa e conservazione del suolo.