La presentazione è avvenuta in Piazzale Verdi, alla presenza dell’assessore alla mobilità del comune di Lucca Gabriele Bove, di quello di Altopascio Alessandro Remaschi e della consigliera di amministrazione di CTT Nord Simona Deghelli.

Sono queste macchine che andranno a sostituire le più vecchie in circolazione e che dovrebbero risolvere tutte le problematiche legate alle corse saltate, avvenute recentemente soprattutto sul territorio del comune di Porcari, causate in massima parte da guasti ai veicoli. Questi nuovi mezzi vanno a completare il lotto dei nuovi bus previsti nel contratto ponte stipulato da CTT Nord con la Regione Toscana a seguito del contenzioso sull’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale. Contenzioso che si è concluso con il pronunciamento del Consiglio di Stato a favore della Regione, considerando valida l’offerta avanzata dalla francese RATP. Adesso l’ultima parola spetterà al TAR che dovrà pronunciarsi in merito il 26 febbraio prossimo.