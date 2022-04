Sei mesi di eventi per l’estate “made in Pietrasanta”

L’arte, declinata in tutte le sue forme. La natura “urbana”, con fiori, piante e arredi per giardini e balconi. E l’enogastronomia locale, anche in versione… stellare. E’ il nuovo cartellone della primavera-estate 2022 “targato” Pietrasanta, sei mesi di eventi che accompagneranno i “pilastri” dell’intrattenimento cittadino come il Festival della Versiliana, il Dap Festival, la mostra estiva che scatterà dal 18 giugno, con le “Distanze” dello scultore milanese Marco Cornini e gli appuntamenti espositivi nella sala delle Grasce e del San Leone.

“Un programma per tutti i gusti – ha commentato l’assessore agli eventi, Francesca Bresciani – che fa leva sui punti di forza del nostro territorio in modo accattivante e dinamico, senza dimenticare qualità e tradizione”. “Auguro alla nostra città, alla Versilia e agli ospiti che ci sceglieranno per le loro vacanze – ha aggiunto il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – un’estate di vera rinascita, di giornate trascorse insieme, piene di sorrisi e cose da fare. Pietrasanta è pronta a una grande stagione”.

Il pronti-via nel “ponte” della Liberazione, dal 23 al 25 aprile con il “Country & Garden Show”, la mostra mercato del vivere in campagna che ha portato tanti espositori da tutta Italia nel Parco della Versiliana. Nel fine settimana successivo, a Tonfano, ecco i colori e i profumi di “Marina in Fiore”, la rassegna che, dopo due anni di stop forzato, torna a inaugurare ufficialmente la bella stagione di Pietrasanta e della Versilia. Maggio sarà anche il mese de “L’arte del cavallo”, prestigiosa competizione internazionale dedicata ai purosangue di razza araba che, sabato 14 e domenica 15, daranno spettacolo nel parco della Versiliana.

L’Accademia Maestrod’olio torna a celebrare l’olio extravergine d’oliva il 10, 11 e 12 giugno con un’esposizione-degustazione fra il chiostro di Sant’Agostino e piazza Duomo che, quest’anno, avrà come filo conduttore il cinema a tavola. L’alta cucina della Versilia e gli chef della Brigade Des Etoiles de Mougins saranno protagonisti de “Le Stelle di Pietrasanta”, la tre giorni “gourmet” dal 24 al 26 giugno, ancora nel centro storico.

Dal 22 luglio, nella suggestiva atmosfera del chiostro di Sant’Agostino, “Pietrasanta in concerto”, con il violinista e direttore d’orchestra belga Michael Guttman che accoglierà i migliori interpreti della musica classica internazionale. Ancora, l’appuntamento con il Premio Carducci, mercoledì 27 luglio e, a settembre, il saluto all’estate con “Waiting for Christmas” (dal 9 all’11), la mostra-mercato del vivere in campagna in versione natalizia e “La notte del pontile” (10 e 11), entrambi a Marina di Pietrasanta.