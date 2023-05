VENERDÌ 19 MAGGIO 2023 ALLE ORE 21:00

SEGNI PARTICOLARI: ALPINISTA!

Artemisia – Polo Culturale Di Capannor

Ospiti: Andrea Lanfri, Erika Siffredi moglie di Carloalberto “CALA” Cimenti e Francesco Cassardo

Andrea Lanfri nel 2015, all’età di 29 anni, contrae la meningite fulminante perdendo entrambe le gambe e sette dita delle mani. Nel 2016 si avvicina all’atletica leggera paralimpica ottenendo numerosi successi: 9 titoli italiani, un argento mondiale ed un argento e due bronzi europei. Ha scalato le montagne più alte del mondo tra cui il Monte Bianco e l’Everest e dal 2020 partecipa al progetto ‘From 0 to 0’.

Cala Cimenti a 12 anni scaló il monte Bianco insieme a suo padre! È stato il primo italiano a conquistare il trofeo “snow leopard” per aver scalato tutte e 5 le vette dell’ex Unione sovietica sopra i 7000 m. A lungo sotto i riflettori per la discesa con gli sci dalla nona vetta più alta al mondo, il Nanga Parbat; e la prima scalata assoluta del Gasherbrum VII e successiva discesa sempre sugli sci. Sul GVII l’alpinista piemontese era con Francesco Cassardo, rimasto ferito a causa di una caduta durante la discesa. Cala lo aveva soccorso, era sceso al campo base per prendere i sacchi a pelo ed era risalito per stargli vicino fino all’arrivo dei soccorsi. Cala è morto l’8 febbraio del 2021 travolto da una valanga in Val di Susa, sarà sua Moglie Erika Siffredi con l’amico Francesco Cassardo a raccontarci le sue incredibili imprese