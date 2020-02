SEGNALETICA E SICUREZZA STRADALE

Alla Quadrellara la segnaletica stradale è praticamente inesistente.

È una situazione non accettabile quella che si presenta in via Tonfano, angolo via Ficalucci, via del Sale di fronte alla scuola elementare Quadrellara.

Le aree di parcheggio sono inesistenti, la segnaletica orizzontale indicante l’obbligo di fermata o di precedenza praticamente scolorita, mentre la segnaletica verticale ridotta all’indispensabile.

È un peccato che l’Assessorato ai Lavori Pubblici non dia la priorità alle scuole in termini di sicurezza stradale e che il Comune non riesca a garantire neanche l’ordinaria amministrazione.

Sono diverse, infatti, le segnalazioni dei cittadini che denunciano, in varie zone della città, strisce pedonali ormai invisibili. Chi si sposta a piedi è sempre più a rischio e la preoccupazione è ancora maggiore se si pensa che il problema si pone anche di fronte anche a molte scuole del nostro comune.

Un’amministrazione seria programma per tempo questo tipo di interventi e purtroppo quello delle strisce pedonali, è solo uno dei tanti problemi di una città senza guida.

Nicola Conti Consigliere Partito Democratico di Pietrasanta

Sando Donadel Francesco Fiori Segreteria Partito Democratico di Pietrasanta