Secondo Memorial Mario Puccetti, doppio trionfo per le Contrade San Paolino

I balestrieri dell’associazione lucchese sbaragliano la Compagnia Balestrieri di Pisa sia nella gara a squadre sia nella sfida individuale sul corniolo



LUCCA – Un torneo all’insegna della sportività e dell’amicizia, per ricordare lo storico maestro d’armi delle Contrade San Paolino. Il Secondo Memorial Mario Puccetti dedicato al balestriere e co-fondatore dell’associazione lucchese, ha radunato in tanti domenica 11 al campo tiri sul baluardo San Paolino per la gara di tiro con la balestra antica da banco LITAB: a sfidarsi sono state le Contrade San Paolino e la Compagnia Balestrieri di Pisa.

Il torneo si è svolto secondo le regole LITAB. Dopo i tiri di prova del mattino e il pranzo conviviale, 15 balestrieri delle Contrade San Paolino e 15 della Compagnia Balestrieri di Pisa si sono confrontati in una gara a squadre su bersaglio singolo: a vincere sono stati i padroni di casa con 373 punti contro i 346 della Compagnia Balestrieri di Pisa.



A seguire la sfida sul corniolo, il bersaglio rialzato su cui i balestrieri partecipanti hanno effettuato il proprio tiro. Di nuovo, le Contrade San Paolino hanno sbaragliato gli avversari conquistando tutti e tre i gradini del podio con il presidente Giovanni Barsanti (Primo et Meliore), Federico Piccinini (Secondo et Meliore), Francesco Bianchini (Terzo et Meliore) e Lorenzo Coppi al quarto posto.



Alla premiazione era presente l’assessora con delega alla cultura e ai musei, Mia Pisano, insieme alla famiglia di Mario Puccetti, scomparso l’8 agosto di 2 anni fa.



Secondo storico maestro d’armi delle Contrade San Paolino dopo Maurizio Bartoli, con la sua passione e dedizione Mario Puccetti ha avvicinato in tanti al tiro alla balestra da banco, di cui era grande esperto. Lo testimoniano i risultati raggiunti: ha vinto per ben due volte il Campionato italiano di balestra da banco LITAB, ed è stato il primo balestriere lucchese ad aggiudicarsi il titolo di Re della Balestra nel 1989. Per 30 anni alla guida delle Contrade, il lucchese Mario Puccetti era molto conosciuto fra i residenti nella zona fra Via San Paolino e Pelleria dove ha vissuto per molti anni, contribuendo ad organizzare il presepe nella chiesa di San Paolino e le cene di quartiere. Uomo cardine nel Comitato di San Paolino e molto attivo nel volontariato, aveva un animo gentile e disponibile con tutti: in associazione ha iniziato a fabbricare le prime balestre, che fino ad allora si compravano da altre città.



Il prossimo appuntamento con le Contrade San Paolino è con il corteo storico in programma l’11 luglio per la Luminara di San Paolino e il12 luglio con il tradizionale Palio di San Paolino in Piazzale Arrigoni in centro storico.

L’associazione. Nata a Lucca il 27 febbraio 1991 come Terziere San Paolino, l’associazione diventa operativa con il nome Contrade San Paolino dal 1994. Il suo obiettivo è rievocare le origini e la storia di Lucca durante il Medioevo, con riferimento al periodo di fine XIV secolo. L’associazione comprende vari soci di ogni età divisi in tre gruppi principali: balestrieri, tamburini e figuranti. Svolge vari eventi rievocativi sul territorio lucchese come i pali cittadini di San Paolino e Santa Croce e partecipa ai tornei e al campionato nazionale LITAB.



Maggiori informazioni sulle Contrade San Paolino e su tutti gli eventi in programma su www.consanpaolino.org e sulle pagine Facebook (Contrade San Paolino) e Instagram (consanpaolino).

I risultati del Secondo Memorial Mario Puccetti



Gara a squadre

Prima et Meliore: Contrade San Paolino Lucca con 273 punti

Seconda et Meliore: Compagnia Balestrieri di Pisa con 346 punti

Gara sul corniolo

Primo et Meliore: Giovanni Barsanti



Secondo et Meliore: Federico Piccinini

Terzo et Meliore: Francesco Bianchini