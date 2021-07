Strade sicure: secondo lotto viale Apua (da ponte autostrada a rotonda via Unita d’Italia),

lavori di asfaltatura in notturna

Asfaltatura del secondo lotto del viale Apua in notturna per limitare i disagi alla viabilità. E’ programmato per giovedì 22 luglio, con inizio intorno alle 19.00 e termine per le ore 7.00 del giorno seguente, l’intervento di messa in sicurezza dei tratti sconnessi del viale Apua, dal ponte dell’autostrada fino alla rotonda di via Unità d’Italia interessato nelle scorse settimane dall’intervento di potenziamento della rete fognaria da parte di Gaia Spa. L’intervento richiederà la chiusura totale del viale Apua tra via

Primo Maggio e la Via Unità d’ Italia in direzione monti-mare e da via Unità d’Italia a via Olmi in direzione mare-monti dalle ore 19.00 del 22/07/2021 alle ore 7.00 del 23/07/2021. Sarà garantito il raggiungimento alle abitazioni private e passaggio mezzi di soccorso.

“Con questo secondo lotto di interventi andiamo a completare il risanamento di circa 2 chilometri di viale Apua che va dall’incrocio con la via I° Maggio fino alla rotatoria di Folon. Questo intervento ha migliorato, insieme alla sicurezza complessiva, anche l’impatto acustico lungo tutto l’asse. – spiega Matteo Marcucci, assessore ai lavori pubblici – L’obiettivo di lavorare di notte è quello di limitare al massimo i disagi alla circolazione e alla viabilità. Dopo l’estate partiranno una serie di nuove asfaltature che interesseranno le frazioni dando così sostanza e continuità al nostro piano di messa in sicurezza delle strade cittadine come da programma di mandato”.

I nuovi interventi vanno a sommarsi ai tanti, sul fronte manutenzione straordinaria delle strade, già realizzati in via Abruzzi a Macelli, via Peschiera a Tonfano e via Cannoreto a Valdicastello lungo il sentiero della via Francigena, in via Toscana e via Don Bosco, via Catalani angolo via Colombo, via Pascoli tra via Roma e via Carducci, via Cipro, via Doninzetti angolo via Toscana e viale Morin di fronte alla Versiliana, via Marella, via Casone, via Leopardi, via Montiscendi, via Santini nel tratto tra la via Aurelia e via Castagno, via Tonfano con la riasfaltatura dell’intera sede stradale compresa tra via Unità d’Italia e l’incrocio con le vie Ficalucci e Del Sale (rotatorie comprese) oltre a circa 1 chilomentro di tratti della via Aurelia.

