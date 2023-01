SECONDO INCONTRO CON GLI ATTORI DEL NUOVO CICLO 2022-2023

Al Palazzo delle Esposizioni di Lucca prosegue il ciclo di incontri con gli attori, legato alla stagione di prosa 2022-2023 del Teatro del Giglio.

Sabato 14 dicembre alle ore 18:00, presso l’Auditorium di Piazza San Martino 7, Ottavia Piccolo, protagonista dello spettacolo Cosa nostra spiegata ai bambini (di Stefano Massini), incontrerà il pubblico in una atmosfera informale, per un confronto reciproco sullo spettacolo, esempio di teatro necessario, civile. Partendo dal presupposto che dovremmo solo cercare le parole per spiegare la mafia ai bambini (e quindi agli adulti come la spiegheremmo ai bambini), così che sempre più coscienze potrebbero essere svegliate e tutto potrebbe essere diverso a livello di impegno civile, Ottavia Piccolo presta corpo e voce alla vicenda di Elda Pucci, dottoressa e sindaca di Palermo, vittima di persecuzioni mafiose a causa del proprio impegno nel contrastare Cosa Nostra.

Gli incontri con gli attori rappresentano un’occasione per conoscere, in una situazione informale, i protagonisti del teatro, del cinema e della televisione e per confrontarsi con loro.

Dopo l’incontro verrà offerto un piccolo aperitivo.