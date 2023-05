SECONDO FINE SETTIMANA DI “VIVI CAPANNORI” CON TANTE INIZIATIVE

Sabato 6 e domenica 7 maggio

Sabato 6 e domenica 7 maggio è in programma il secondo fine settimana di “Vivi Capannori”, la manifestazione promossa dall’amministrazione comunale per dare occasione a cittadini e turisti di scoprire le tante bellezze paesaggistiche, naturalistiche e architettoniche del territorio.

Sarà possibile partecipare ad una serie di visite di gruppo con servizio gratuito di guide turistiche, ambientali, equestri, di mountain bike e di joelette ad alcuni dei luoghi più significativi e suggestivi del territorio. Al termine delle visite i partecipanti avranno la possibilità di rilassarsi partecipando a degustazioni presso fattorie, cantine e strutture ristorative capannoresi segnalandolo al momento della prenotazione delle visite.

Si inizia sabato 6 maggio con l’Escursione in mountain bike per esperti sull’Altopiano delle Pizzorne con guida Lucca Trail Valley, prevista alle ore 9.00 con ritrovo alla chiesa di Segromigno in Monte. Obbligatorio: 8€ assicurazione con tessera CSI (annuale da attivare 24h prima dell’escursione), degustazione (facoltativa): 12€ al Bar Alibi; info e prenotazioni: Bike Academy 0583 94116, info@bikeacademyshop.com. Alle ore 16.00 con ritrovo al parcheggio lato nord del Comune di Capannori, è previsto il percoso La Via Francigena storica in Capannori e il Museo Athena con guida ambientale e guida joelette, degustazione (facoltativa): 12€ al ristorante Il Rustichetto; info e prenotazioni: G.R. Toscana Outdoor 371 5821381 (solo whatsapp), g.r.toscanaoutdoor@gmail.com, per joelette: Associazione Aeliante 329 4931989, aeliante96@gmail.com. Per finire, alle ore 15.00 con ritrovo all’ingresso di Villa Mansi a Segromigno in Monte, si terrà la Visita al Parco e al Palazzo di Villa Mansi con guida turistica, che saranno aperti in via straordinaria. Obbligatorio: ingresso tariffa ridotta a 5€ Parco e Palazzo, degustazione (facoltativa): 12€ all’agriturismo La Chiusa di Nanni; info e prenotazioni: Lucca Info & Guide 345 0224989, luccainfoguide@gmail.com.

Domenica 7 maggio alle ore 10.00 ’Vivi Capanori’ inizia con un’Escursione a cavallo sulle colline con guida equestre, con ritrovo al Centro Ippico Equiavventura di Colognora. Obbligatorio: 20€ adulti/15€ dai 14 ai 18 anni tessera AICS con integrazione (annuale da attivare 48h prima dell’escursione) + 30€ uscita di 4/5 ore + casco, degustazione (facoltativa): 12€ all’agriturismo Alle Camelie; info e prenotazioni: Equiavventura 347 6781127,picchialessandro33@ gmail.com; alle ore 15.00 con ritrovo all’ingresso di Villa Mansi a Segromigno in Monte, è prevista la Visita al Parco e al Palazzo di Villa Mansi con guida turistica, obbligatorio: ingresso tariffa ridotta a 5€ Parco e Palazzo, degustazione (facoltativa): 12€ all’agriturismo La Chiusa di Nanni, ritrovo; info e prenotazioni: Lucca Info & Guide 345 0224989, luccainfoguide@gmail.com. Infine, alle ore 15.00 con ritrovo all’ agriturismo Alle Camelie, Sant’Andrea di Compito, ci sarà la Visita al Borgo delle camelie e il camelieto con guida ambientale e guida joelette, degustazione (facoltativa): 12€ all’agriturismo Alle Camelie Sant’Andrea di Compito; info e prenotazioni: G.R. Toscana Outdoor 371 5821381 (solo whatsapp), g.r.toscanaoutdoor@gmail.com, per joelette: Associazione Sentieri di Felicità 339 4830840, sentieridifelicità@gmail.com, possibilità di usufruire dello scooter elettrico per mobilità ridotta del Centro Culturale del Compitese.

La visita alle ville prevede il costo del solo biglietto di ingresso. Le degustazioni sono facoltative e su prenotazione. La prenotazione alle visite è obbligatoria da effettuarsi ai contatti indicati per ogni evento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19.. Per informazioni: Ufficio Promozione del Territorio Comune di Capannori tel. 0583 428588; promozione.territorio@comune. capannori.lu.it .