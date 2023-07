Seconda settimana di spettacoli e arte con InForme Festival: da temi di attualità al Mito,

Seconda settimana di spettacoli e arte con InForme Festival: da temi di attualità al Mito, passando attraverso i ricordi

Le prime serate di InForme hanno inaugurato il festival con successo grazie a una grande e partecipata affluenza di pubblico sia agli spettacoli sia alle esposizioni/incursioni del progetto RiFormattAzione Tambox, che IF Prana porta avanti quest’anno in collaborazione con Associazione Tambuca.

Si giunge dunque alla seconda settimana di eventi:

Venerdì 7 luglio torniamo in Piazza Carducci a Seravezza, alle ore 21.15, con A.R.E.M., dove le performers Elena Dragonetti, Noemi Perroni ed Elena Vanni vestiranno i panni di tre donne che per sopravvivere al presente, offrono ai propri clienti/spettatori, attraverso la loro Agenzia Recupero Eventi Mancanti, la possibilità di rivivere ricordi del passato.

Sabato 8 luglio, alle ore 21.15, nel suggestivo paesaggio del Puntone, dove il torrente Serra e il fiume Vezza si incontrano, Valentina Bischi ci trasporterà nel Mito attraverso il monologo Con le mani così lievi che sentivo il dolore, una contemporanea riscrittura della splendida versione del mito di Pentesilea di Heinrich Von Kleist.

Anche queste date saranno arricchite dagli artisti di RiFormattAzione Tambox con laboratori artistici per grandi e piccini, esposizioni temporanee e atti artistici di creazione estemporanea.



Per informazioni e prenotazioni degli spettacoli: 388.9528236 – info@ifprana.it.

Costo dei biglietti: intero € 10,00 – ridotto € 5,00 (per chi prenota anticipatamente, per under 25, over 65, soci IF Prana).

Programma completo su: www.ifprana.com