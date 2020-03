Se trovate il cartello che vedete qui sotto alle porte delle vostre case o dei vostri condomini sappiate che si tratta di una truffa.

Sono apparsi anche ad Altopascio questi volantini, attaccati alle porte e agli ingressi di casa, nel quale si invitano gli eventuali non residenti degli appartamenti a lasciare vuoto l’immobile per rientrare nel proprio domicilio di residenza, pena sanzioni, multe e denunce.

È un falso. E chi ha attaccato questo cartello di sicuro non è spinto da nobili motivi.

Quindi facciamo tutti attenzione. Segnaliamo movimenti sospetti alla Polizia Municipale, a Carabinieri o alla Polizia e accertiamoci sempre che le notizie che circolano siano vere.

