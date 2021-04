Si tratta di una situazione che il sindaco, l’amministrazione, e tutte le forze dell’ordine conoscono benissimo. Non è certo una problematica sollevata dalla minoranza, dalla quale anziché show mediatici e populisti mi aspetterei collaborazione seria. Perché se si pone una questione, senza proporre soluzioni realistiche, si finisce per essere parte stessa del problema. Vorrei una mano vera e non uscite in stile “non sono razzista ma”, che altro non sono che propaganda.