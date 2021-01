SE FOSSI LA BEFANA…QUEST’ANNO…

Però…e spero di non far rimanere male nessuno, il dono il più grande lo porterei a chi HA COMBATTUTO IN PRIMA LINEA CONTRO IL NEMICO COVID 19, mi riferisco ai MEDICI, agli INFERMIERI, alle ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, alle FORZE DELL’ORDINE e a quelle FAMIGLIE che a causa di questo virus hanno perso un loro caro o il lavoro.

Non starei a pensare a chi portare dei doni e a chi no, perché credo che quest’ anno TUTTI ma, proprio TUTTI si meritano un bel regalo.

Originaria sono dell’alta Garfagnana e una delle nostre più antiche tradizioni è il festeggiare la Befana.

Credo che conoscere le nostre radici, raccontare e rivivere le abitudini dei nostri genitori e dei nostri nonni, sia utilissimo per avere più chiaro il senso profondo di ciò che ci circonda.

In passato i bambini prima di andare a letto appendevano la calza al caminetto e lasciavano pronto per la befana un fascetto di fien davanti alla porta di casa per far mangiar il miccio cioè l’asinello della Befana e anche della legna secca per farla scaldare dopo una lunga serata di viaggi a consegnare doni ai bambini.

Ma la Leggenda vuole che i Tre Re Magi stavano andando a Betlemme per rendere omaggio al bambino Gesù.Giunti in prossimità di una casetta decisero di fermarsi per chiedere indicazioni sulla direzione da prendere.Bussarono alla porta e venne ad aprire una vecchietta. I Re Magi chiesero se sapeva la strada per raggiungere Betlemme perchè là era nato il Salvatore ma, la vecchia non seppe darle nessuna indicazione.

I Re Magi chiesero quindi alla vecchietta di unirsi a loro ma lei rifiutò perchè aveva molto lavoro da sbrigare. Dopo che i tre Re se ne furono andati la donna capì che aveva commesso un errore e decise di unirsi a loro per andare a trovare il Bambino Gesù. Ma, nonostante li cercasse non

riuscì più a trovarli e allora fermò ogni bambino per dargli un regalo nella speranza che questo fosse Gesù Bambino.E così ogni anno la sera dell’Epifania lei si mette alla ricerca di Gesù e si ferma in ogni casa dove c’è un bambino per lasciare un dono.