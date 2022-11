SCUOLE VERSILIA: la sede di Seravezza dell’istituto alberghiero “Marconi” oggetto di un ampio progetto di recupero funzionale e di valorizzazione

Incontro del presidente della Provincia Menesini con il sindaco e gli assessori di Seravezza

Un progetto di riqualificazione, messa in sicurezza, e ampliamento degli spazi per i laboratori specifici insieme ad un più articolato progetto di valorizzazione dell’istituto alberghiero “Marconi” di Seravezza, succursale della sede di Viareggio della scuola.

Di questo si è parlato, in particolare, nel corso del sopralluogo di mercoledì scorso a Seravezza a cui hanno partecipato il presidente della Provincia Luca Menesini con il dirigente tecnico arch. Fabrizio Mechini, il sindaco di Seravezza Lorenzo Alessandrini con gli assessori Adamo Bernardi, Vanessa Bertonelli, Valentina Mozzoni e il dirigente scolastico Lorenzo Isoppo.

Proprio nel corso dell’incontro il presidente Menesini ha annunciato che, dopo il via libera della Conferenza dei servizi, a breve la Provincia provvederà ad affidare la gara (entro la fine dell’anno) per l’intervento da 407 mila euro che prevede la riqualificazione della vecchia palestra dell’istituto dove saranno ricavati una nuova grande sala da pranzo, un office di sala e vari servizi igienici.

Inoltre Comune di Seravezza e Provincia hanno trovato l’accordo per la cessione da parte del ente comunale all’ente di Palazzo Ducale degli spazi che ospitano le cucine che servono le mense del comprensorio. Attraverso la legge 23 del 1996 il Comune cedrebbe, in questo caso, alcuni spazi annessi al Marconi e la Provincia, con una semplice riapertura di una vecchia porta, amplierebbe i volumi dell’istituto dando modo agli studenti dell’alberghiero di utilizzare anche queste cucine e le attrezzature annesse.

L’altra questione affrontata, sempre relativa al Marconi, riguarda il progetto più ampio e radicale finanziato dal Ministero dell’Istruzione con un pacchetto di 2,6 milioni di euro dei fondi Pnrr.

Questi lavori, il cui iter progettuale è stato appena avviato, prevede la demolizione e contestuale ricostruzione dei laboratori esistenti da destinare agli altri indirizzi dell’Ipsia di Seravezza, ossia i laboratori della sezione manutenzione e della sezione lapidea.

Il presidente Menesini, inoltre, ha assicurato al sindaco Alessandrini che la Provincia inserirà l’istituto seravezzino nelle richieste di finanziamento dei vari bandi (UE, Pnrr e regionali) finalizzati ad altri progetti di miglioramento funzionale e valorizzazione della sede distaccata del Marconi.

“L’incontro con il presidente Menesini è stato decisamente positivo – commenta il sindaco Lorenzo Alessandrini – e per questo desidero ringraziarlo, per la sua consueta disponibilità e attenzione al territorio. Siamo fiduciosi che in tempi rapidi si possa arrivare alla soluzione dei problemi di questo istituto e, in particolare, alla sua riqualificazione per un ulteriore sviluppo dell’offerta scolastica del nostro territorio”.