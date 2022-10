SCUOLE SICURE ARRIVA A SPIANATE: DUE NUOVE TELECAMERE DAVANTI ALLA SCUOLA ELEMENTARE, IN PIAZZA SAN MICHELE

ALTOPASCIO, 1 ottobre 2022 – Due nuove telecamere saranno posizionate a Spianate, nei pressi della scuola elementare “Bruno Nardi” in piazza San Michele, il luogo di maggior ritrovo della frazione più popolosa della cittadina del Tau. Il Comune di Altopascio è infatti rientrato nel progetto del Ministero dell’Interno “Scuole sicure 2022-2023” e nei giorni scorsi, in occasione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il sindaco Sara D’Ambrosio ha firmato il protocollo d’intesa con la Prefettura di Lucca, rappresentata dal prefetto Francesco Esposito.

Il progetto prevede il potenziamento degli impianti di videosorveglianza nella frazione di Spianate e in particolare nell’area adiacente alla scuola elementare, densamente vissuta e frequentata non solo in orario scolastico, ma anche nel resto della giornata. Un intervento che nasce grazie al lavoro di squadra tra Prefettura di Lucca, forze dell’ordine e amministrazioni locali con l’obiettivo di garantire la sicurezza delle persone e del territorio, il benessere dei ragazzi, il supporto alle istituzioni.