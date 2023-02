SCUOLE PER LA PACE – le iniziative di domani, venerdì 24 febbraio, in alcune scuole

del territorio ad un anno dall’inizio del conflitto russo-ucraino

Riguardano i Licei “Vallisneri” di Lucca, “Majorana” di Capannori e “Barsanti e Matteucci” di Viareggio

Nella mattinata di venerdì 24 febbraio, in occasione del primo anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina, i Licei “Vallisneri” di Lucca, “Majorana” di Capannori e “Barsanti e Matteucci” di Viareggio daranno vita congiuntamente all’iniziativa studentesca Scuole per la pace.

Questo il programma. Al Liceo “Vallisneri” di Lucca sono previsti momenti di riflessione ed un presidio dalle 13 alle 14 nello spazio esterno alla scuola; l’iniziativa è curata del Gruppo “Liberamente”. Seguirà una breve marcia della pace con letture, canzoni e produzioni artistiche.

Al Liceo “Majorana” di Capannori in questi giorni alcune classi hanno approfondito i temi della pace e dei diritti umani partecipando ad incontri con Riccardo Noury, portavoce nazionale di Amnesty International. Sempre al Majorana, venerdì 24 febbraio, si terrà un’assemblea di istituto durante la quale sono previsti momenti di riflessione e produzione di materiali che saranno utilizzati per una marcia della pace che terminerà al Municipio di Capannori, dove verrà consegnato al sindaco e presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini, un appello degli studenti contro la guerra, per la pace e la giustizia sociale.

Al Liceo “Barsanti e Matteucci” di Viareggio, nell’ambito di un’esperienza di cogestione, si terranno gruppi di lavoro coordinati dai docenti e dall’ex Dirigente Andrea Menchetti sui temi della pace e dei conflitti nel mondo. Sabato 25 febbraio è in programma un’assemblea con concerto finale curato dagli studenti con canti di pace.