SCUOLE LUCCA: AFFIDATI DALLA PROVINCIA DI LUCCA I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA DELL’I.T.E. ‘CARRARA’

SCUOLE LUCCA: AFFIDATI DALLA PROVINCIA DI LUCCA I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA DELL’I.T.E. ‘CARRARA’

L’intervento sarà avviato nelle prossime settimane e durerà circa un anno

La Provincia di Lucca ha affidato, in questi giorni, alla ditta ITAF Srl di Pistoia gli interventi di adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico del corpo palestra dell’Istituto Tecnico Economico “Carrara” di Lucca.

Il complesso scolastico sulla Circonvallazione (che risale alla seconda metà degli anni ‘50) è già stato oggetto di numerosi interventi di adeguamento e messa in sicurezza sismica da parte della Provincia. Interventi che stanno andando avanti in un padiglione mentre quello lato stadio è ultimato da tempo. Ora l’ente di Palazzo Ducale procederà a riqualificare la palestra di cui era già stata rifatta la copertura.

Gran parte dei fondi per riqualificare l’impianto sportivo è stata ottenuta dalla Provincia attraverso la candidatura ai bandi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e da cui la Provincia ha ottenuto un investimento di 1,6 milioni di euro; a questi si aggiungono 163 mila euro di contributo GSE (Gestore dei servizi energetici), 489 mila euro finanziati con FOI 2023 (Fondi Opere Indifferibili) e circa 1,2 milioni di euro tramitemutuo, per un quadro economico complessivo di circa 3,5 milioni di euro.

Il progetto prevede opere di adeguamento sismico, di messa in sicurezza e di efficientamento energetico del corpo palestra e del corridoio di collegamento con l’adiacente padiglione “C”.

Soddisfatto il presidente della Provincia Luca Menesini il quale sottolinea che “il Carrara, lavoro dopo lavoro nei vari padiglioni, sarà presto più sicuro, funzionale per la didattica e moderno nella sua interessa. La riqualificazione della palestra è altrettanto importante e ci consentirà di riaprire, nel giro di un anno, un impianto da dedicare all’attività motoria in orario mattutino e a disposizione delle società sportive in orario extrascolastico com’è stato in passato”.

Più nel dettaglio, i lavori alla palestra riguarderanno in una prima fase gli impianti elettrici, di illuminazione e termosanitari, i servizi igienici e l’aspetto dell’isolamento termico anche con la posa in opera di pannelli fonoassorbenti.

Sarà poi installato un impianto di climatizzazione che garantirà il ricambio d’aria previsto dalle normative vigenti; la copertura del blocco C adiacente sarà dotata di pannelli fotovoltaici per soddisfare la richiesta energetica sia del padiglione C, sia della palestra.

Altri lavori riguarderanno le strutture dell’edificio: in seguito ai risultati scaturiti dallo studio sulla vulnerabilità sismica è stata individuata la necessità di predisporre un ulteriore piano di rinforzo strutturale che andrà ad adeguare il corpo palestra alle norme di sicurezza. L’adeguamento sismico prevede la realizzazione di setti verticali in cemento armato.

Successivamente la ditta incaricata dovrà rimuovere solaio e travi della palestra grande e sostituirli con un nuovo solaio. In merito alla palestra piccola, l’impalcato verrà consolidato tramite la realizzazione di una soletta in cemento armato collegata al solaio esistente sottostante e saranno consolidate le travi mediante la tecnica dell’incamiciatura.

Il cantiere sarà aperto nelle prossime settimane e i lavori, come da capitolato d’appalto, dureranno circa un anno.