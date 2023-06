Scuole del Comune di Forte dei Marmi in arrivo la web app per conoscere il menú del giorno.

Arriva un’importante novità nelle scuole del comune di Forte dei marmi con la recente aggiudicazione da parte di CIRFOOD della gestione del servizio di ristorazione scolastica, novità che mira a rendere più semplice a famiglie ed insegnanti, la consultazione del menu giornaliero.

Così a partire dal 5 Giugno, con l’entrata in vigore del nuovo menù estivo, elaborato anche con la collaborazione della commissione mensa, rappresentativa della parte politica e dei genitori delle scuole del nostro territorio, e vidimato dall’asl, verrà attivata la Web App “Menù Chiaro”, messa a punto da CIRFOOD, visualizzabile su smartphone tramite un QR code.

Grazie a questo servizio, con pochi semplici clic, famiglie ed insegnanti potranno verificare il menù del giorno, ricevere informazioni circa le calorie, ingredienti, valori nutrizionali e allergeni su ogni singolo piatto proposto, oltre a consigli di educazione alimentare per il bilanciamento nutrizionale con i restanti pasti a casa. Sulla stessa app sarà disponibile la carta dei servizi allo scopo di rendere immediate tutte le informazioni utili per il funzionamento del servizio ed illustrarne le caratteristiche principali.

“Uno strumento – dice l’assessore alla Pubblica Istruzione Elisa Galleni – strategico nel rafforzare il coinvolgimento delle famiglie ed insegnanti nei miglioramenti del comportamento alimentare. Senza questa indispensabile sinergia si rischia di vanificare le aspettative di benessere e prevenzione derivanti dalla refezione.”