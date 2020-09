Scuola/Viareggio: Forza Italia incontra genitori licei viareggino dopo taglio classi e carenza docenti e collaboratori, subito tavolo tecnico regionale

Da un lato la necessità di ridurre il numero di alunni nelle singole classi a causa del Covid, dall’altro il “taglio” di insegnanti e personale che invece, come forza contraria, obbligano agli accorpamenti e alle classi pollaio. La denuncia parte da Viareggio dove nei soli licei viareggini “Carducci” e “Barsanti e Matteucci” mancheranno almeno una quarantina tra insegnanti e collaboratori. A farsene portavoce è stato Forza Italia con il commissionario regionale, Sen. Massimo Mallegni ed il capo gruppo in consiglio regionale, Maurizio Marchetti che ha incontrato questa mattina, giovedì 10 settembre, in Piazza Shelley, una delegazione di genitori degli alunni. “Chiederemo un tavolo tecnico urgente con la Regione Toscana e con l’assessore Grieco. Il problema è che non vuol parlare con noi perché siamo in campagna elettorale. – hanno spiegato Mallegni e Marchetti dopo l’incontro – Queste difficoltà riguardano tutta la Toscana e quando il Ministro Azzolina ed il ministro De Micheli ammettono, a pochi giorni dalla riapertura, che non sono pronti ad aprire le scuole significa che siamo vicini al dramma organizzativo. Ne mancano 43 qui, una ventina a Massa Carrara. Mancano 60 persone all’appello in questi due territori. I contingenti Covid non vanno a sopperire la carenza di personale, ma sono figure a contratto legate all’emergenza sanitaria. La programmazione è assente. Scriveremo all’assessore regionale, chiederemo un tavolo tecnico per cercare risposte e soluzioni insieme senza polemiche o tatticismi elettorali. La scuola, così come la continuità amministrativa – spiegano Mallegni e Marchetti – non devono essere messe in discussione”.