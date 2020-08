Scuola tra mascherine e distanziamento: la ripresa in sicurezza delle lezioni

Sono state diffuse dal ministero dell’Istruzione le regole per il ritorno sui banchi di scuola previsto per il prossimo settembre. Il Comitato tecnico scientifico ha sciolto diversi nodi che nel corso delle settimane si erano accumulati, senza trovare risposte e creando il caos tra i presidi che si trovavano bloccati, senza sapere quale direzione prendere.

Grazie a questi chiarimenti gli Enti locali potranno procedere con una valutazione operativa della conformità degli spazi, in modo da potersi organizzare per attuare tutte le misure previste per una ripresa in sicurezza.

Le nuove regole per la scuola da settembre

Il MIUR e il Comitato tecnico scientifico hanno chiarito diversi dubbi e precisato quali saranno le normative che dovranno essere attuate per permettere ai ragazzi di tornare a scuola in completa sicurezza, limitando quanto più possibile il rischio di nuove infezioni.

In particolare sono stati finalmente chiariti i dubbi riguardanti il distanziamento che deve essere mantenuto tra i banchi, nella fattispecie il Comitato tecnico scientifico ha confermato che la distanza dovrà essere di un metro, considerando i bambini seduti, e quindi calcolando la distanza da bocca a bocca.

Sarà quindi rimodulato il layout delle aule, modificando tutti gli arredi, compresi i banchi e i posti a sedere, in modo da permettere di mantenere una distanza di almeno un metro, considerando anche lo spazio di movimento, ossia le zone di passaggio e quello relativo alla cattedra. Il rispetto di questa imposizione quindi potrebbe comportare anche una turnazione della presenza degli studenti in classe. Sebbene venga consigliata l’adozione dei banchi monoposto proposti dal ministro Azzolina, le scuole possono scegliere di non acquistarli e rimanere fedeli a quelli classici.

L’utilizzo delle mascherine nella scuola

Per il momento l’uso della mascherina all’interno dell’aula non è obbligatorio, sebbene il Comitato Tecnico Scientifico ne abbia raccomandato l’utilizzo per tutti gli studenti al di sopra dei 6 anni salvo alcune occasioni particolari come le interrogazioni o lo svolgimento dell’ora di ginnastica.

La mascherina sarà obbligatoria per gli insegnanti e gli studenti solamente quando non potrà essere rispettato la distanza sociale di almeno un metro, come ad esempio durante l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico. Le mascherine, come precisa il sito del MIUR, “dovranno essere indossate dal personale delle scuole dell’infanzia non essendo sempre possibile garantire il distanziamento”.