Sfruttare lo stop delle attività scolastiche per anticipare alcuni interventi nei plessi cittadini programmati per il periodo pasquale o la prossima estate. E’ quello che sta facendo l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti per migliorare la sicurezza, l’accoglienza e la funzionalità delle scuole cittadine. Il primo intervento a partire è stato quello alla Rodari a Tonfano. La scuola di Marina di Pietrasanta sarà la prima, a livello comunale, ad essere alimentata con energia solare. L’energia servirà per alimentare l’impianto di climatizzazione, installato la scorsa estate, che produce sia aria calda che fredda.

Si tratta del primo di una serie di progetti di efficientamento energetico che interesseranno sette plessi scolastici del Comune di Pietrasanta (oltre alla Rodari, Grimm, elementare Mancini, Barsottini, Mutti, Ricci e Forli). “La sospensione forzata delle attività scolastiche a causa dell’emergenza sanitaria – spiega Francesca Bresciani, Assessore ai Lavori Pubblici e alla Pubblica Istruzione – è un’occasione per anticipare alcuni interventi che avevamo programmato”.