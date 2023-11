SCUOLA PER LA PACE – VENERDI’ A PALAZZO DUCALE CONFRONTO TRA DON FILIPPINI E IL PROF. GALLO SUL TEMA ‘PARLARE DI PACE IN TEMPO DI GUERRA’

«Parlare di pace in tempo di guerra» è il titolo dell’incontro in programma a Palazzo Ducale (Sala Tobino), venerdì 10 novembre a partire dalle 17, che vedrà confrontarsi su un tema di così stringente attualità don Roberto Filippini e il professor Giorgio Gallo.

Al centro del dibattito vi saranno le drammatiche vicende che il mondo sta vivendo in questo periodo: la guerra in Ucraina, la tragedia che si sta consumando in Medio Oriente e i molti altri conflitti di cui non si parla abbastanza: tutto questo deve invitarci a una riflessione sulla necessità di un impegno concreto per riaffermare i valori della pace e della convivenza democratica.

Don Roberto Filippini è un biblista che si è occupato approfonditamente del tema ‘pace’ nella Bibbia: ha scritto ‘Il Vangelo della Pace. Caso serio di credibilità’ ed è stato, a Pisa, tra i fondatori del Gruppo Jagerstatter per la Nonviolenza.

Giorgio Gallo ha insegnato all’Università di Pisa ed è stato co-fondatore del Centro interdisciplinare Scienze per la Pace nel 1998 e, successivamente, dei corsi di laurea in Scienze per la Pace, dei quali è presidente. E’ autore – assieme a Valentina Bertolucci – del testo ‘Capire il conflitto, costruire la pace’.

La partecipazione all’incontro sarà riconosciuta come corso di formazione per docenti e sarà rilasciato un attestato a coloro che ne faranno richiesta.