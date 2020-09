Scuola, Marchetti (FI): «Civitali nei container e sono anche pochi

Almeno l’edilizia leggera andava assicurata per ampliare spazi»

Il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti

(candidato capolista Forza Italia in provincia di Lucca alle elezioni regionali)

«Un peccato respingere iscrizioni, si nega ai ragazzi di realizzare i loro sogni»

«Dover respingere iscrizioni dei ragazzi, come è accaduto a 60 aspiranti

studenti del Marconi per mancanza di spazi, è negare loro la realizzazione del loro

sogno formativo. Dover implorare container in più per distanziare gli studenti, come

si trova purtroppo a fare la dirigente del polo Machiavelli-Paladini-Civitali, è da

Toscana che non ha saputo pianificare e da Provincia parolaia che ha annunciato

interventi di edilizia leggera senza poi evidentemente saperli garantire»: lo afferma il

Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti, candidato

capolista di Forza Italia in provincia di Lucca alle prossime elezioni regionali.

«Negli anni scorsi su questo polo in particolare e sull’Itc Carrara ho

personalmente condotto una battaglia non contro i container in quanto tali –

sottolinea Marchetti – ma contro un’istituzione che metteva i ragazzi in condizioni da

post-terremoto senza che ci fosse stato alcun terremoto. Oggi la scossa covid-19 c’è

stata e non si è riusciti però a mettere a valore l’esperienza dei container

implementandoli al bisogno. E’ un fallimento della governance del settore. Da sei

mesi si afferma di preparare il rientro a scuola, ma è chiaro che nulla è stato fatto».

Non solo: «Proprio l’emergenza pandemica ha portato alla riapertura di alcuni

padiglioni del Campo Marte in funzione ospedaliera. Ci sono accessi differenziati e

distanze consistenti – sottolinea Marchetti – ma certo non è l’ottimale».