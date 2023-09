Scuola, in costruzione la pensilina alle “Ricci”



Lavori in corso alla scuola elementare “Ricci”, in località Pollino, dove si stanno installando nuove pensiline per proteggere i bambini dalla pioggia, all’entrata e all’uscita dalle lezioni.

L’assessorato ai lavori pubblici del Comune ha recepito la richiesta della comunità scolastica: la copertura si svilupperà dall’ingresso principale della scuola fino al cancello su via Pontenuovo e rientra nel “lotto” di interventi da circa 400 mila euro programmati dall’amministrazione comunale sui plessi di tutto il territorio.

I lavori saranno conclusi entro l’inizio del nuovo anno scolastico e prevedono una copertura anche nella zona posteriore, dove si trovano gli orti didattici.