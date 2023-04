Scuola, Fratelli d’Italia: “Perché è stato tagliato l’indirizzo musicale all’Istituto Viani di Viareggio e a Torre del Lago?”

Interrogazione di Fratelli d’Italia alla Regione. Fantozzi-Dondolini-Bertacca: “Un taglio di cui il Provveditorato non era a conoscenza. Vogliamo sapere se il taglio è dovuto ad una riorganizzazione della Regione”

Viareggio 21/04/2023 – “Perché è stato tagliato l’indirizzo musicale all’Istituto Comprensivo Viani di Viareggio e a Torre del Lago?”. Lo chiedono il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, il consigliere comunale di Viareggio Marco Dondolini, e la responsabile dipartimento scuola e famiglia di Fdi Viareggio Eleonora Bertacca.

Il Consigliere Fantozzi presenterà un’interrogazione alla Regione e all’assessore all’Istruzione Nardini.

“Un taglio di cui il Provveditorato non era a conoscenza. Vogliamo sapere se il taglio è dovuto ad una riorganizzazione della Regione -sottolineano Fantozzi, Dondolini e Bertacca– I bambini delle elementari, che si erano iscritti con l’idea di frequentare corsi il pomeriggio e poi accedere all’indirizzo musicale alle medie, non hanno più questa possibilità. All’indirizzo musicale solitamente vi accedono quei ragazzi le cui famiglie non hanno possibilità di sostenere i costi delle attività extracurricolari, dei corsi a pagamento che diverse famiglie non possono permettersi. Questo è un problema per tanti ragazzi che non hanno alternative rispetto ad affollare la piazzetta o rimanere davanti ai videogiochi. Si tratta di un progetto della comunità e di sostegno alla popolazione locale. Invece di investire sull’istruzione e dare opportunità alle famiglie, si tolgono le attività extracurricolari”.

“Una soluzione potrebbe essere la deroga, per quest’anno, per permettere all’istituto di non perdere subito l’indirizzo e riuscire a creare una buona offerta alla popolazione. Si potrebbe anche pensare potenziare l’organico vista l’importanza istruttiva e sociale del progetto musicale” sostengono Fantozzi, Dondolini e Bertacca.