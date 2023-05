Scuola, Fratelli d’Italia: “L’ufficio scolastico regionale intende riaprire le iscrizioni all’indirizzo musicale dell’Istituto Viani di Viareggio e Torre del Lago?”

Scuola, Fratelli d’Italia: “L’ufficio scolastico regionale intende riaprire le iscrizioni all’indirizzo musicale dell’Istituto Viani di Viareggio e Torre del Lago?”

Interrogazione presentata alla Regione Toscana e all’assessore Nardini. “Il taglio è stato deciso con un mero algoritmo. Professori, dirigente scolastico, famiglie e studenti sono mobilitati per capire come evitare la chiusura dell’indirizzo musicale”

Viareggio 05/05/2023 – “L’ufficio scolastico regionale intende riaprire le iscrizioni all’indirizzo musicale dell’Istituto Marco Polo Viani di Viareggio e Torre del Lago?”. Lo chiede, con un’interrogazione, il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, che ha ricevuto segnalazioni e indicazioni dal consigliere comunale di Viareggio Marco Dondolini e dalla responsabile dipartimento scuola e famiglia di Fdi Viareggio Eleonora Bertacca.

“Il taglio è stato deciso con un mero algoritmo dall’Ufficio scolastico regionale perché, per poche unità, non si è raggiunta la quota di iscritti –sottolineano Fantozzi, Dondolini e Bertacca– Professori, dirigente scolastico, famiglie e studenti sono mobilitati per capire come evitare la chiusura dell’indirizzo musicale. I bambini delle elementari, che si erano iscritti con l’idea di frequentare corsi il pomeriggio, e poi accedere all’indirizzo musicale alle medie, non avranno più questa possibilità. All’indirizzo musicale solitamente vi accedono quei ragazzi le cui famiglie non hanno possibilità di sostenere i costi delle attività extracurricolari, dei corsi a pagamento che diverse famiglie non possono permettersi. Spesso c’è una certa elasticità nel comporre le cosiddette “classi pollaio”, mentre in questo caso vi è una rigidità dovuta ad un mero cavillo burocratico sul numero di studenti. Senza dimenticare che ciò avviene nella cittadina del Maestro Giacomo Puccini, in un momento in cui si è prossimi, nel 2024, a celebrare il centenario dalla sua morte. ed il ruolo sociale della musica per quanto riguarda ragazzi e bambini di quella fascia d’età”.

“Il corso a Indirizzo Musicale presso l’Istituto comprensivo Marco Polo Viani è un percorso di studio triennale (dalla classe prima alla classe terza) attivato dal Decreto Ministeriale del 6 agosto 1999. L’iscrizione al corso è facoltativa, si può accedere facendone richiesta, in fase di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado “Viani” e dopo aver sostenuto una prova orientativo-attitudinale -spiegano Fantozzi, Dondolini e Bertacca– Una volta iscritti, la frequenza al corso diviene obbligatoria e la materia Strumento diviene curricolare, similmente a tutte le altre materie di studio”.