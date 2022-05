Scuola, Fantozzi-Benedusi (Fdi): “Una ventina di famiglie saranno costrette a mandare i propri figli a Viareggio”

“Non è stata autorizzata la quarta classe alla scuola dell’infanzia Borgo 1 di Torre del Lago. Le altre classi saranno ancora più affollate. L’assessore regionale Nardini intervenga e dia risposte ai genitori”

Torre del Lago 14/05/2022 – “Una ventina di famiglie saranno costrette a mandare i propri figli da Torre del Lago a Viareggio”. Lo denunciano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, e la Responsabile Provinciale di Equità Sociale e Disabilità di Fdi, Chiara Benedusi, dopo la notizia che l’Ufficio scolastico territoriale non ha autorizzato la quarta classe della scuola dell’infanzia Borgo 1 di Torre del Lago.

“Un taglio che comporterà un danno socio educativo e formativo, e provocherà pesanti ripercussione organizzative per diverse famiglie. Le altre classi, inoltre, saranno ancora più affollate, superclassi che renderanno complicate le attività formative. Come se due anni di pandemia e restrizioni non avessero già ampiamente penalizzato soprattutto i più piccoli. L’assessore regionale all’Istruzione Nardini intervenga e dia risposte ai genitori”.