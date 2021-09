Scuola Don Milani: realizzati i lavori di manutenzione straordinaria durante il periodo estivo.

FORTE DEI MARMI – L’Assessore ai Lavori Pubblici, Enrico Ghiselli, annuncia che in attesa di procedere nei lavori per il totale rifacimento del tetto, appalto che sarà pubblicato entro fine anno per poi eseguire i lavori nel corso della prossima estate e per il quale sono stati già stanziati dall’Amministrazione Comunale €.400.000,00, hanno avuto termine alcuni importanti interventi di manutenzione straordinaria, sia per eliminare problematiche presenti nella scuola, che funzionali per i futuri lavori di rifacimento totale della copertura.

In particolare in alcune zone è stata eseguita una revisione del manto di copertura e il rifacimento degli scarichi delle acque meteoriche, il rifacimento di un tratto di pavimentazione, la sistemazione di intonaci, delle imbiancature e altri interventi di manutenzione per un importo totale di circa €.80.000,00.



Contestualmente è stato anche ultimato l’efficientamento illuminotecnico dell’intera scuola con la sostituzione di tutti i corpi illuminati e la fornitura e posa in opera di lampade a led di ultima generazione.

“Con questo lavoro – precisa l’Assessore Ghiselli – totalmente finanziato da un contributo Ministeriale pari ad €.70.000,00, oltre ad aver raggiunto una migliore illuminazione delle aule e di conseguenza un maggior comfort visivo sia per gli studenti che gli insegnanti, si avranno anche notevoli risparmi nei consumi.”



Gli interventi, realizzati in collaborazione con il consigliere delegato alla Pubblica Istruzione, Alberto Mattugini e all’Ufficio Scuola sono stati illustrati e fatti vedere, nel corso di un recente sopralluogo, ai responsabili dell’Istituto Comprensivo che hanno espresso la loro piena soddisfazione sul risultato raggiunto. “Ci tengo a ringraziare l’assessore Ghiselli – sottolinea il consigliere Mattugini – e l’ufficio Lavori Pubblici per aver risolto, con questo intervento alcune criticità che avevamo segnalato e permettere dunque al rientro scolastico di trovare una scuola certamente più agevole ed accogliente.”

Lo stesso assessore Ghiselli ringrazia tutto l’Ufficio Lavori Pubblici per la solerzia e la professionalità dimostrata anche in questa occasione nel risolvere i problemi che erano stati evidenziati. I lavori sono stati infatti progettati e diretti dai tecnici dell’ufficio comunale dei Lavori Pubblici, così come quelli in corso di ultimazione alla scuola materna di Caranna, dove sono in corso le rifiniture di un altro importante intervento di riqualificazione degli edifici scolastici programmato nel corso di questa estate dall’Assessorato ai Lavori Pubblici in collaborazione con l’Ufficio Scuola che consentiranno, per l’inizio dell’ormai prossima attività scolastica, di ricevere i bimbi, le insegnanti e il personale preposto in una scuola riqualificata e senz’altro più accogliente.