SCUOLA DELL’INFANZIA MARTIRI DI MULINA DI STAZZEMA: FINANZIAMENTO APPROVATO.

SCUOLA DELL’INFANZIA MARTIRI DI MULINA DI STAZZEMA: FINANZIAMENTO APPROVATO.

Stazzema – Su facebook la notizia data dal sindaco di Stazzema che è stato approvato il finanziamento di un milione e 80 mila euro per ricostruire la scuola dell’Infanzia Martiri di Mulina di Stazzema. Salutiamo con favore questo finanziamento per un’opera pubblica finalizzata a ridare alla frazione di Mulina la nuova scuola dell’Infanzia. Il timore era forte, considerato l’esiguo numero dei bambini che frequentano il plesso di Mulina e in generale la diminuzione della popolazione scolastica nel Comune di Stazzema.