SCUOLA. DE MICHELI: MODELLO TERRITORIALE DEI TRASPORTI HA FUNZIONATO

SCUOLA. DE MICHELI: MODELLO TERRITORIALE DEI TRASPORTI HA FUNZIONATO

DIR2474 3 POL 0 RR1 R/TOS / FIR /TXT SCUOLA. DE MICHELI: MODELLO TERRITORIALE DEI TRASPORTI HA FUNZIONATO (DIRE) Roma, 18 gen. – “Nelle Regioni e nelle province autonome che hanno ripreso la didattica in presenza delle scuole superiori, a fronte dei 390 milioni stanziati dal Governo, sono stati attivati 23,4 milioni di km di corse aggiuntive, fino alla fine dell’anno scolastico. I modelli organizzativi territoriali, che hanno coniugato flessibilita’ degli orari e le specifiche esigenze locali, coordinati dai prefetti, hanno funzionato consentendo la ripresa dell’attivita’ in presenza al 50 per cento nelle scuole superiori senza criticita’”.

Lo afferma la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli che negli ultimi giorni ha effettuato, spiega una nota, “un costante monitoraggio, attraverso una serie di riunioni con le aziende del trasporto locale e le Regioni, per verificare l’applicazione puntuale degli accordi per il ricorso ai bus aggiuntivi e la programmazione degli orari”. (Com/Tar/ Dire) 18:15 18-01-21 NNNN