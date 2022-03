Scuola, al via la sperimentazione di altri 2 corsi quadriennali in provincia

PROV. LUCCA – Dopo la sperimentazione avviata due anni fa presso l’istituto Don Lazzeri – Stagi e l’esperienza della scuola paritaria Esedra, altre due scuole della provincia partiranno a settembre con percorsi di studio quadriennali.

Dopo la sperimentazione avviata due anni fa presso l’istituto Don Lazzeri – Stagi e l’esperienza della scuola paritaria Esedra, altre due scuole della provincia partiranno a settembre con percorsi di studio quadriennali. L’istituto Fermi-Giorgi e l’ISI Pertini attiveranno una classe con la nuova proposta formativa, che dura sì un anno in meno, ma ricalibrando completamente la didattica, anche grazie alle possibilità offerte della nuove tecnologie e prevedendo in alcuni casi delle lezioni pomeridiane per affrontare in modo nuovo i programmi ministeriali previsti.

Un’opportunità per i ragazzi, che in questo modo accedono con un anno di anticipo all’università e verosimilmente al mondo del lavoro, ma anche un impegno, fanno capire insegnanti e presidi, chiamati a ripensare i propri insegnamenti superando la lezione frontale e integrando le competenze. Ad esempio prevedendo lo studio di alcune materie esclusivamente in lingua inglese.

Le iscrizioni ai corsi quadriennali sono aperte e la sperimentazione partirà con un numero minimo di 15 iscritti.

fonte noitv