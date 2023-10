Scultura, pittura e fusione: ecco la mostra di Silvano Cattai



Un dialogo costante e profondo tra le forme della scultura e i tratteggi delicati della pittura, incisi per fusione sul metallo come simbolo di ciò che rimane fisso nel tempo: apre sabato 21 ottobre, alle 17, la nuova mostra di Silvano Cattai che torna a Pietrasanta per presentare le sue opere dove si fondono leggerezza, incisioni, colori e ricami di luce.

“Un artista poliedrico e molto quotato a livello internazionale – commenta il sindaco e assessore alla cultura di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti – che da oltre 40 anni ha legato la sua vita a Pietrasanta e che ha avuto un percorso di esplorazione delle arti molto variegato: da regista a fotografo, poi scultore e, infine, la sperimentazione della pittura su metallo che abbiamo il piacere di accogliere e apprezzare al San Leone”.

Un’esposizione seducente e originale, dove il taglio al plasma rimpiazza matita e pennello e libera tutta la forza creatrice dell’artista, accompagnando il pubblico a un incontro intimo con l’idea poetica di Cattani: “Nel 1989 – racconta – ho lasciato New York per trasferimi in Italia e dedicarmi all’attività di scultore, lavorando la pietra, il bronzo e il metallo. Nel 2000 ho scoperto il metodo del taglio al plasma dell’acciaio e questo mi ha riportato indietro, ancora una volta alla pittura. Ho visto i colori diventare protagonisti e ho capito che sarei diventato, di nuovo, un pittore”.

La mostra, aperta con ingresso libero e gratuito, sarà aperta fino al 12 novembre da martedì a venerdì, in orario 14-20, sabato a domenica anche la mattina dalle 10 alle 12,30.